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Otobüste yankesicilik böyle görüntülendi

Gaziantep’te otobüse binme bahanesiyle yolcunun cep telefonunu çalarak kaçan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

3. Sayfa / 19 Ocak 2020 Pazar 18:24
Otobüste yankesicilik böyle görüntülendi
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Gaziantep'in Nuripazarbaşı Mahallesi'nde bulunan durakta yolcu gibi otobüse binme sırasına giren bir kişi, önündeki şahsın cebindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı. Otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Yankesicilik suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı. Kaynak : İHA

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PolisAdli KontrolGaziantep Emniyet MüdürlüğüGüvenlik Kamerası

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