Kritik zirve öncesi dikkat çeken kare!

Başkent Berlin'de konferansın yapılacağı yere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracından inerken verdiği görüntüler çok konuşuldu.



Bir dönem futbol oynadığı ve futbol sevgisiyle de bilinen Erdoğan'ın Süper Lig maçı izlediği ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobilindeki araç televizyonunda, Türkiye saati ile 16:00'da başlayan Galatasaray-Denizlispor maçını izlediği dikkatlerden kaçmadı.







Bir futbol tutkunu olan Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.











(Yeniasır)

