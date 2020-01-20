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Kritik zirve öncesi dikkat çeken kare!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Konferansı için gittiği Almanya'da yine dikkatleri üzerine çekti.

Siyaset / 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:49
Kritik zirve öncesi dikkat çeken kare!

Başkent Berlin'de konferansın yapılacağı yere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracından inerken verdiği görüntüler çok konuşuldu.

Bir dönem futbol oynadığı ve futbol sevgisiyle de bilinen Erdoğan'ın Süper Lig maçı izlediği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobilindeki araç televizyonunda, Türkiye saati ile 16:00'da başlayan Galatasaray-Denizlispor maçını izlediği dikkatlerden kaçmadı.



Bir futbol tutkunu olan Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.





(Yeniasır)

CumhurbaşkanıBaşkentSüper LigTürkiye

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