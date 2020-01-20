Kenan Işık'ın sağlık durumu belli oldu

2014 yılında yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle beyin kanaması geçiren ve uzun bir süredir tedavi gören Kenan Işık hakkında son günlerde yeni iddialar ortaya atıldı. Sanatçının iyileşme sürecinde olduğu ve gözleriyle de olsa iletişim kurabildiği haberleri sevenlerini mutlu etti. Ancak Işık'ın durumunda bir değişiklik olmadığı 'İyileşiyor' haberlerine kaynak gösterilen eşi Beril Işık'ın sözlerinin 2014 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Aileye yakın isimlerden alının bilgiye göre ünlü sanatçının sağlık durumunda iyiye ya da kötüye gidiş yok.



NE OLMUŞTU?



Kim 1 milyon TL ister adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, 2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptı. Işık, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 6 yıldır komada yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor. Prof. Memet Cengiz abisi Kenan Işık'la karıştırılınca medyada yanlış haberler yer almıştı. 'Bitkisel hayattan çıktı, yürüyebiliyor' haberleri ise Kenan Işık'ın ailesi tarafından yalanlanmıştı. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın tedavisi şu an evinde devam ediyor.



'İYİ YA DA KÖTÜYE GİDİŞ YOK'



Işık ailesine yakın isimlerden sağlık durumuyla ilgili verdiği bilgiye göre, 'Ünlü sanatçının sağlık durumunda iyiye ya da kötüye gidiş yok.' ifadeleri kullanıldı.