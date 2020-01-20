İŞKUR üzerinden 41 bin personel alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenden gelen talep doğrultuşunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Türkiye İŞUR üzerinden 41 bin işçi arıyor. Bunu 6 bin 131'i beden işçi

si yani ‘vasıfsız' Yaklaşık 35 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata kadar birçok alana kadar işçi arayışını içeriyor. İŞKUR 2019'da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi.



Başvuru nasıl yapılır?



İşsiz olan, işkur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC numarası ile başvuru yapabiliyor. Kişi özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İŞKUR iş müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor. İşverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.







85 lira harçlık



İŞKUR herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Üstelik bu kurlara katılanlara günlük 77 lira ile 85 lira arasında harçlık veriliyor. Programa katılmak içim işkura kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim-üniversite eğitimli herkes başvurabiliyor. Detaylı bilgi işkur.gov.tr üzerinden alınabilir.



Memur ve sözleşmeli memur alınacak



Kamuya personel alımı 2020'de de sürüyor. Personel başkanlığı yeni istihdam edilecek memur ve sözleşmeli personel için ilan açtı. İlanlar arasında Dışişleri Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik olmak üzere pek çok kurum ve üniversiteler var. Devlet Başkanlığı personel alımı hakkında koşul ve şartlar ile son başvuru tarihi yayınlandı. İlgilenenler, sözleşmeli memur ve personel alımı hakkında çıkan ilanlara dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.