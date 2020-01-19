Beyrut'ta protesto: 90 yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestolar sürerken, parlamento binası yakınlarında güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmada 90 kişi yaralandı. Lübnan Kızıl Haçı, Beyrut'ta son 2 günde protestolar nedeniyle yaralanma sayısının 470'i bulduğunu açıkladı.



Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, protestocular polise taş ve sokak tabelalarını fırlatarak karşılık verdi. Yerel medya ise 2 gazetecinin plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.



Lübnan'da aylardır süregelen protestolar, politik yolsuzluk ve ekonomik bozulma nedenleriyle baş göstermişti. Kaynak : İHA

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