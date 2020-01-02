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Yüzünde savaşın iziyle ekmek peşinde

Suriye’deki iç savaşta atılan bombalardan yüzü yanan kız çocuğu, Adana’da atık kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunuyor.

Yaşam / 02 Ocak 2020 Perşembe 09:10
Yüzünde savaşın iziyle ekmek peşinde

Suriye’de yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaş en çok çocukları etkiledi. Bu çocuklardan biri de iç savaşta Halep’teki evinde atılan bomba sonucu yüzü yanan ve tedavi olmak için Adana’ya gelen Zeynep isimli 12 yaşlarındaki Suriyeli kız çocuğu oldu. Zeynep, yüzündeki savaşın iziyle aile ekonomisine katkıda bulunmak için atık kağıt ve plastik topluyor. Okula gitmesi gereken kız çocuğunun okul önlerinde atık kağıt toplaması da dikkat çekti. Kaynak : İHA

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