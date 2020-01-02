TBMM Genel Kurulu Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi görüşmek üzere 14.00'de Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.



Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak.



Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.

Kaynak : İHA

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