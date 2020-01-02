USD (Alış - Satış) : 5,95 - 5,96 EURO (Alış - Satış) : 6,66 - 6,68

TBMM Genel Kurulu Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini oylamak için toplandı.

Siyaset / 02 Ocak 2020 Perşembe 14:31
TBMM Genel Kurulu Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı
Video için tıklayın

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi görüşmek üzere 14.00'de Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak.

Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.
Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Meclis Başkanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı