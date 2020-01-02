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Peş peşe KDV indirimi!

Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV, mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışınsa ise yüzde 1'e indirildi.

Ekonomi / 02 Ocak 2020 Perşembe 22:56
Peş peşe KDV indirimi!

Mobilya ile yumurta ve su ürünlerinin toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden belirlendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TAVUK YUMURTASINDA KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Buna göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

KDV SU ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 8'DEN YÜZDE 1'E DÜŞTÜ

Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

MOBİLYADA KDV ORANI YÜZDE 8 OLDU

Kararla, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı ise yüzde 8 oldu. Daha önce söz konusu oran yüzde 18 olarak uygulanıyordu.






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