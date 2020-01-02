Libya halkı, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı!

Darbeci General Halife Hafter milislerinin saldırdığı Trablus'ta yaşayan Libya halkı, şehrin düşmesi halinde katliama maruz kalma korkusu yaşıyor.



LİBYALILAR TBMM'DEN GEÇEN TEZKEREYİ SEVİNÇLE KARŞILADI



Libya'nın başkenti Trablus'ta herkesin konuştuğu konu, bugün mecliste kabul edilen Libya'ya asker göndermeye ilişkin tezkere oturumu.



Türk askerinin bir an önce gelerek güvenliği sağlamasını isteyen Libyalılar, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı.



Trablus halkı, Hafter'in kontrolündeki bölgelerde yaşayan akrabalarının zarar görmesinden veya Hafter güçlerinin ilerlemesi halinde intikam saldırılarına maruz kalmaktan korktukları için kameralara konuşmaktan kaçınıyor.







BU ZULMÜN SON BULMASINI İSTİYORLAR



AA ekibi, Libya'ya asker göndermeye ilişkin tezkere oturumu gerçekleşirken, Hafter milislerinin saldırdığı başkent Trablus sakinleriyle konuştu.



Hafter milislerinin, daha önce ele geçirdiği Bingazi, Derne ve Murzuk gibi kentlerde yaptığı eylemleri hatırlatan Trabluslular, tezkereyle, başkente uygulanan bu zulmün sonlanmasını ümit ettiklerini aktardı.



MUTABAKAT TAM ZAMANINDA YAPILDI



Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakata ilişkin konuşan Trablus sakinlerinden 30 yaşındaki Ahmed Ali, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın tam da ihtiyacın olduğu zamanda yapıldığını söyledi.



Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile yaptığı mutabakatın birden çok sebebi olduğuna işaret eden Ali, şunları söyledi:



'Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) bu tür anlaşma ve ittifaklara ciddi anlamda ihtiyacı var. UMH, Türkiye ile ortak çıkarları korumanın yanı sıra kendi meşruiyetini korumak ve Hafter'e bağlı militan güçlerin ardı arkası kesilmeyen başkent Trablus'a yönelik saldırılarına karşı koymak üzere bu mutabakatı imzaladı.'



Hiçbir meşruiyeti olmamasına rağmen Hafter milislerinin, kendilerine paralı askerlerin yanı sıra finansal ve silah desteğini sağlayan birçok ülkeyle ittifak yaptığına dikkati çeken Ali, buna karşı UMH için Türkiye ile mutabakata varmanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.







325 OYLA KABUL EDİLDİ



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan toplantıda Libya'ya asker göndermenin önünü açacak tezkere AK Parti ve MHP milletvekillerinin 325 oyuyla kabul edildi.



TEZKEREDE NE VAR?



Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.



Tezkerenin kullanım amaçları 'Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak' şeklinde sıralandı.



ŞİMDİ NE OLACAK?



Tezkerenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.