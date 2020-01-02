Külliye'de dikkat çeken buluşma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.







YASAMA, YÜRÜTME, YARGI YETKİLİLERİ BULUŞTU



Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki yemeğe TBMM Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, DDK Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Külliyesindeki yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop YardımcısıBaşkanıBirinci BaşkanıZerrin Güngör,Başkanı Seyit Ahmet Baş,Abdulhamit Gül,İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, DDK Başkanı Yunus Arıncı veÖzel Kalem Müdürükatıldı.

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