Külliye'de dikkat çeken buluşma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak : İHA
YASAMA, YÜRÜTME, YARGI YETKİLİLERİ BULUŞTU
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesindeki yemeğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay
, Anayasa Mahkemesi
Başkanı Zühtü Arslan
, Yargıtay
Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit
, Danıştay Başkanı
Zerrin Güngör, Sayıştay
Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı
İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, DDK Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı
Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan
katıldı.
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