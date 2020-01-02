Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu.



"Yeni gecekondu inşası kesinlikle yok"



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız." dedi.



Yatay mimarinin önemine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır."



"Terör örgütleriyle beraber çalışıyorlar"



Batı ülkelerindeki güvenlik problemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Açık ve net söylüyorum inanın bunlar iyi günleri. Bunları daha çok büyük musibetler bekliyor. Niye? Güvenlik sorununu tehdit eden ne kadar uyuşturucu olayı varsa bütün bunların baronları bizdeki terör örgütleriyle beraber çalışıyorlar."

