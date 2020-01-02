USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,66 - 6,67

Bahçeli 14 Ocak'ta yeniden başlayacak

MHP lideri Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ara verdiği TBMM grup toplantısı konuşmalarına, 14 Ocak'ta yeniden başlayacak.

Siyaset / 02 Ocak 2020 Perşembe 10:48
Bahçeli 14 Ocak'ta yeniden başlayacak

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantılarını bir süredir gerçekleştiremeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.

Bahçeli, 14 Ocak'taki grup toplantısında yapacağı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Öte yandan, diğer siyasi çalışmalarını da hızlandıracak Bahçeli, 10-12 Ocak tarihlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.

Bahçeli, üç günlük değerlendirme toplantıları ışığında MHP'nin 2020 yol haritasına şekil verecek.

Türkiye Büyük Millet MeclisiDisiplin KuruluDevlet Bahçeli

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı