ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu

Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN, 2019'da ihracatını önemli oranda artırarak hedefini tutturdu.



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün AA muhabirine verdiği bilgiye göre, şirket hasılatında son yıllarda gözlenen güçlü büyüme trendi 2019'da devam etti. Yüzde 40-50'lik öngörüsünü yakalayan şirket, mevcut güçlü bakiye siparişleriyle bu yıl da benzer doğrultuda büyümeyi hedefliyor.



İhracat performansını artıran ASELSAN, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 330 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.



ASELSAN, Türkiye'nin 1,14 dolar, savunma ve havacılık sektörünün 97 dolar olan ihracat kilogram değerine karşılık 1500 dolarlık rakama ulaştı.



Yılı hedefine uygun karlılık değerleriyle kapatan ASELSAN, gelecek yıllarda da aynı karlılık hedefini sürdürmeyi planlıyor.



Temmuz 2019'dan bu yana devam eden güçlü tahsilat performansını geçen ay rekor seviyeye çıkaran ASELSAN'ın makro göstergelerdeki iyileşme eğiliminin gelecek dönemde hızlanarak devam etmesi ve bu ivmenin şirket faaliyetlerine olumlu yansıması bekleniyor.



"Şirket her anlamda büyüdü"



Haluk Görgün, bu veriler dikkate alındığında 2019'un "çok verimli, bereketli, hayırlı bir sene" olduğunu söyledi.



Yılın çok başarılı ve hızlı geçtiğini belirten Görgün, şöyle konuştu:



"İşimiz elektronik ve teknolojiyle. Mili saniyeler, mikro saniyeler söz konusu. 2019 o kadar hızlı geçti diyebilirim. Bir yıl içine birçok teknolojik başarıyı doldurduk. Her anlamda şirket büyüdü. Yaptığı projeler, ileriye dönük aldığı işler ve siparişler, çalışan sayısı, iştirakler, uluslararası işleri, ihracatı her anlamda bereketli bir yıl oldu ASELSAN açısından. Hisar, Atmaca, elektromanyetik fırlatma sistemi gibi projelerde yıl içinde başarılı testler gerçekleştirdik. İşin içinde olduğumuz, el attığımız, çalıştığımız projeleri başarıyla teslim ettik, denemeleri başarıyla tamamladık. Güzel bir yıl oldu."



Avrupa ve Amerika'ya ihracat



Haluk Görgün, ihracata odaklanan yeni Genel Müdür Yardımcılığı ile yurt dışındaki iştirakleri, ortak şirketleri ve kendi şirketlerinin özgün faaliyetlerini ve niteliklerini çalıştıklarını, derinlemesine destekler sunduklarını ve teknoloji/bilgi transferiyle onları beslediklerini anlattı.



Tüm bu gelişmeler sonunda ihracatta ortaya çıkan sonuçlara ilişkin bilgiler veren Görgün, şöyle devam etti:



"Avrupa'da birkaç ülkeye yılın son döneminde farklı satışlarımız gerçekleşti. Güney Amerika'ya satışlarımız vardı, Amerika'ya da aynı şekilde önümüzdeki yıl itibarıyla olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor, henüz onları sözleşmeye bağlamadık. Biraz daha hedef odaklı gittik. Ne alabileceğimizi ne verebileceğimizi iyi hesap ettik ve buna göre politikamızı belirledik."