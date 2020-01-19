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Libya'nın güneyinde petrol akışı durduruldu

Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda petrol pompalama işlemi durdu.

Dünya / 19 Ocak 2020 Pazar 20:45
Libya'nın güneyinde petrol akışı durduruldu

Petrol sahasındaki yetkililerden alınan bilgiye göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlılarının petrol sahasını Zaviye Limanı'na bağlayan hattaki vanalardan birini kapatması nedeniyle petrol pompalama işlemi durduruldu.

Libya'daki en büyük petrol sahası olan Şerare'de günlük 300 bin varili aşkın petrol üretiliyor. Bu miktar, 2019 yılında günlük bir milyon varili aşkın üretimin yapıldığı Libya'nın petrol üretiminin yaklaşık üçte birlik kısmına tekabül ediyor.

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