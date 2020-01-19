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İstanbul'a kar geliyor

Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere bugün etkili olacak yağışların yarın kuvvetli rüzgar ile birleşerek hissedilen sıcaklığı oldukça düşürmesi bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olan don ve buzlanma bölge halkına zor anlar yaşatabilir. Salı günü ise Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Hatay ve Mersin'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yapılan tahminlere göre ise İstanbul'a perşembe ve cuma günü kar yağması bekleniyor.

Yaşam / 19 Ocak 2020 Pazar 10:35
İstanbul'a kar geliyor

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde bugün parçalı bulutlu hakim olacak. Doğu Akdeniz'de Osmaniye ve Hatay'ın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Ankara, Yozgat, Eskişehir'in doğu kesimleri, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Sivas çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Düzce çevrelerinin yağmurlu, zamanla Karabük, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'a iki gün yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün aralıklı olarak yer yer beklenen yağışlar yarın kuvvetli rüzgar ile hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre ise Perşembe ve Cuma günü Marmara Bölgesi'nda başta İstanbul olmak üzere kar yağışı bekleniyor.

Edirne: 6°C Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 8°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Kırklareli: 6°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu

Kocaeli, 8°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Afyonkarahisar: -1°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

Denizli, 9°C Parçalı bulutlu

İzmir: 10°C Parçalı bulutlu

Manisa: 10°C Parçalı bulutlu

Adana: 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Antalya: 16°C Parçalı bulutlu

Hatay: 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Isparta: 4°C Parçalı bulutlu

Ankara: 2°C Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Çankırı: 3°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Eskişehir: 0°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Konya: 2°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Bolu:, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Samsun: 9°C Parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

Trabzon: 8°C Parçalı ve çok bulutlu

Erzurum: -5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

Kars: -9°C Parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa: 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Marmara BölgesiKar YağışıDoğu AkdenizAkdeniz BölgesiEskişehir

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