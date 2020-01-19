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Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Siyaset / 19 Ocak 2020 Pazar 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Erdoğan, kalacağı Ritz Carlton Otel'in önünde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra otele giriş yaptı.

Zirve'de, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor. Kaynak : İHA

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