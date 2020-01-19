Berlin'deki Libya Konferansı sona erdi

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.







Merkel: Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık



Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.



Merkel, burada yaptığı konuşmada, 'Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık.' dedi.



'Bugün Libya'da tüm sorunları çözemeyeceğimizi biliyorduk'



Tüm katılımcıların çok yapıcı bir çalışma sergilediklerini anlatan Merkel, 'Silah ambargosuna saygı göstermek istediğimiz ve bu silah ambargosunun daha fazla kontrol edilmesi konusunda hepimizin fikir birliği içinde oluğu tespitinde bulunabiliriz.' şeklinde konuştu.



Merkel, bugün imzalanan metinlerin BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi gerektiğini ve böylelikle uluslararası resmiyet kazandırılması konusunda mutabık kalındığını kaydetti.



'Bugün Libya'da tüm sorunları çözemeyeceğimizi biliyorduk' ifadesini kullanan Merkel, '5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verilmesi önemliydi.'' dedi.



Tüm katılımcıların, 5 artı 5 toplantısının yapılmasına kadar ihtilafın taraflarına destek vermeyeceklerini taahhüt ettiklerini ifade eden Merkel, bugün bu ihtilafın çözümünde yeni adımların atılabileceğini kaydetti.



Merkel, şimdi bir toplantı için davet yapılabileceğini ve gelecek hafta davetlerin gönderilebileceğini belirterek, bu toplantıda ateşkesin kalıcı olmasının sağlanabileceğini dile getirdi.









Guterres: Askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik



BM Genel Sekreteri Guterres de yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik.' ifadelerini kullandı.



Guterres, toplantıya katılan tüm tarafların ateşkesi destekleme taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.



LİBYA KONFERANSI BİLDİRGESİ



Bildirgede, ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunulurken, aynı zamanda BM'nin taraflar arasında ateşkes müzakerelerini kolaylaştırıcı rol oynaması talep edildi.



Bildirgede, 'Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.' ifadesine yer verildi.



Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapılan bildirgede, 'Libyalılar tarafından yürütülen kapsayıcı siyasi sürece' tekrar dönülmesi talebine yer verildi.



Uluslararası İzleme Komitesi



Bildirgede, 'BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz' denildi.



Berlin Konferansına katılan tüm tarafların ve uluslararası örgütlerin dahil olacağı Komitenin BM öncülüğünde koordinasyonu sağlayacağı belirtilen bildirgede, üst düzey yetkililerin katılımıyla aylık toplanacak Komitenin uzmanlar düzeyinde de 4 teknik çalışma grubu içereceği aktarıldı.

