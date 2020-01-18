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Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

3. Sayfa / 18 Ocak 2020 Cumartesi 12:06
Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
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Niğde-Adana otoyolu Çeleme deresi yakınlarında, gece her iki yönde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Kazada yaralanan ve Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 64 yaşındaki Ahmet Öge hayatını kaybetti. Kazadan sonra araçlarından inen Suat Darakçı ve Yusuf Başar da başka 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yapan aracından inen Ferdi Boran’ın ise arkadan gelen araçtan panik halinde kaçmaya çalışırken Çeleme Deresi viyadüğünden uçuruma düşerek öldüğü öğrenildi.

(Yasin Esen /İHA) Kaynak : İHA

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Ömer Halisdemir

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