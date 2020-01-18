Yeni dolandırıcılık yöntemi pes dedirtti!

Eskişehir'de, özellikle askerlik celp dönemlerinde kafe, park ve alışveriş merkezleri kimliği belirsiz şahıslar tarafından mesken tutulmuş durumda. Bir tepsi içinde, Türk bayrağı ve kolonya bırakılarak vatandaşları tek tek dolaşan bu şahıslar, 'Arkadaşımız askere gidecek, maddi durumu yok' diyerek para topluyor.



ISRAR EDİYORLAR



Özellikle kentin yoğun bölgelerine gidip, insanların milli duygularını sömürerek para koparmaya çalışan şahıslar, karşılık bulamadığı takdirde de ısrarlarına devam ediyor. Bu esnada bazı vatandaşlar ‘tepki görme' korkusuyla para verse de, bazı vatandaşlar ise şahısları polis ekiplerine bildiriliyor.



Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise, vatandaşların bu tarz kişilere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Kaynak : İHA

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