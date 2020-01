Somali'de Türklere bombalı saldırı

Somali'de Türk müteahhitlik firmasının şantiyesi bombalı saldırıyla hedef alındı.



Saldırı başkent Mogadişu'nun kuzeybatısındaki Afgoye'de meydana geldi.



Hızla ilerleyen bomba yüklü araç, Afgoye-Mogadişu yol yapımını üstlenen Türk müteahhitlik firmasının şantiyesinde infilak etti.



Bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi. Olayda 6'sı Türk 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda can kaybı olmadığını bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Başkent Mogadişu'da geçtiğimiz ay meydana gelen bombalı saldırıda 2'si Türk en az 90 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.



Bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alan terör örgütü Eş-Şebab, ocak başında yaptığı açıklamada, Mogadişu-Afgoye asfalt yol yapım projesini üstlenen firmanın Türk çalışanlarına açıkça saldırı tehdidinde bulunmuştu.







BAKAN PEKCAN: YARALILARIMIZIN ÜLKEMİZE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Twitter'dan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



''Somali’de proje yürütmekte olan müteahhitlik firmamızın şantiyesine gerçekleştirilen saldırıda yaralanan işçilerimize ve firma yetkililerine acil şifalar diliyorum.



Yaralılarımızın bir an evvel ülkemize getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla beraber çalışıyoruz.''



DIŞİŞLERİ VE MSB'DEN KINAMA



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ise ''Somali’de masum sivilleri hedef alan ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir'' denildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, "Afgoye bölgesinde bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında altı Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz" değerlendirmesi yapıldı.



Bir Türk şirketinin şantiyesini hedef alan bu menfur saldırıda yaralananlara acil şifa dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, "Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecektir. Yaralı Türk vatandaşlarının durumu Mogadişu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir" denildi.



BAKAN KOCA: YARALANAN VATANDAŞLARIMIZDAN 2'SİNİN DURUMU CİDDİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişi yaralandı. Somali'deki saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor" ifadelerini kullandı.