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Rus uçaklarından Halep'e hava saldırısı: 2'si çocuk 4 ölü

Suriye’de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep’in Bala köyüne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 2’si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya / 18 Ocak 2020 Cumartesi 12:13
Rus uçaklarından Halep'e hava saldırısı: 2'si çocuk 4 ölü
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Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları gece saatlerinde Halep'in batısındaki Bala köyüne 4 hava saldırısı düzenledi.

Sivil savunma yetkilisi yaptığı açıklamada, hava saldırılarında sivil bölgelerin hedef alındığını ifade ederek saldırı sonucu anne, baba ile 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan Esad rejimi ve Rus güçleri dünden bu yana Halep'in batısındaki bölgelere hava ve karadan ağır saldırıları düzenliyor.

(Hamad Alnajjar/İHA) Kaynak : İHA

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