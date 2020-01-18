Rus uçaklarından Halep'e hava saldırısı: 2'si çocuk 4 ölü

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları gece saatlerinde Halep'in batısındaki Bala köyüne 4 hava saldırısı düzenledi.



Sivil savunma yetkilisi yaptığı açıklamada, hava saldırılarında sivil bölgelerin hedef alındığını ifade ederek saldırı sonucu anne, baba ile 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.



Öte yandan Esad rejimi ve Rus güçleri dünden bu yana Halep'in batısındaki bölgelere hava ve karadan ağır saldırıları düzenliyor.



(Hamad Alnajjar/İHA) Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.