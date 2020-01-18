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Kaygan yolda 4 araç birbirine girdi

Kayseri’de yağan yağmur sonrasında ıslanan yolda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmadı.

3. Sayfa / 18 Ocak 2020 Cumartesi 11:06
Kaygan yolda 4 araç birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yağmurun ardından ıslanan yolda 38 ZR 392, 38 JH 629, 66 AAF 197 ve 06 HC 4564 plakalı araçlar birbirlerine girdi. Kazada yaralanan olmazken, trafikte aksamalar meydana geldi. İhbar üzerine kazaya sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak kitlenen trafiği açtı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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