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Erdoğan Galataport'u inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu’ndaki Galataport projesini yerinde inceledi.

Siyaset / 18 Ocak 2020 Cumartesi 15:15
Erdoğan Galataport'u inceledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki evinden çıkarak Beyoğlu’na geldi. Erdoğan’ı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk karşıladı. Yapımı devam eden proje hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik etti. Kaynak : İHA

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CumhurbaşkanıKültür ve Turizm BakanıÇevre ve Şehircilik BakanıUlaştırma ve Altyapı BakanıRecep Tayyip Erdoğan

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