Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Havalimanı-Gayrettepe arası ulaşım 35 dakikada sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde sona yaklaşıldığını söyledi.



Projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'yi son 17 yılda tarihinin en büyük projeleriyle tanıştırdıklarını, bu projelerin önemli bir bölümünü de İstanbul'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.



İlk etapta 90 milyon yolcu kapasitesiyle açılan ve 200 milyon yolcu kapasitesine kadar büyüme imkanı olan İstanbul Havalimanı'nın bu dev projelerden olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



'Havalimanımızı şehrimize kazandırırken elbette ulaşım boyutunu da ihmal etmedik. Açılışla birlikte havalimanı işletmesi kendi otobüs seferlerini zaten başlattı. Toplu taşımayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla metro hattının inşası için de hemen kolları sıvadık. Toplam uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer tüm toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır.



Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, 10 kazı makinesinin birden çalıştığı bu süreci hamdolsun başarıyla sürdürüyoruz. Kazı çalışmalarının yüzde 94'ü, tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Projenin genelinde de aşağı yukarı üçte ikilik gerçekleşme oranına ulaştık. Şimdi rayların döşemesine başlıyoruz. Amacımız 24 saat kesintisiz çalışmayla günde 470 metrelik ray montajını gerçekleştirmektir.'



'İLK HIZLI METRO UNVANINI KAZANACAK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin rayları ve bağlantı malzemelerinin yerli firmalarca üretildiğini, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından da döşendiğini anlattı. Bu hattın sinyalizasyon sistemi ve metro vagonlarının da bu arada gerçekleştirilmiş olacağını belirten Erdoğan, 'Özellikle içinden geçtiğimiz şu kritik dönemde ülkemizde üretimi mümkün olan hiçbir işin dışarıdan getirilmesine rıza gösteremeyiz. Bu konuda varsa yapılan yanlışlar, hepsinin de derhal düzeltileceğine inanıyorum. Aynı şekilde tamamlandığında saatte 120 kilometreyle ülkemizin en hızlı metro araçları burada faaliyet gösterecek. Böylece ülkemizin ilk hızlı metrosu unvanını da kazanacak bu hatla Havalimanı-Gayrettepe arasındaki ulaşım, 35 dakikada sağlanacak' diye konuştu.



Hedeflerinin ilk 28 kilometrelik kısmı oluşturan ve Hasdal'a kadar olan bölümü bu yılın sonunda, Kağıthane bölümünü 2021 nisanında, Gayrettepe'yi de 2021 ağustosunda hizmete almak olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



'Şu anda bulunduğumuz İhsaniye istasyonu da ilk hizmete girecek kısımda yer alıyor. İstanbul'a ulaşım hizmetlerinde gerçek anlamda çağ atlattık. Önce Marmaray, ne diyorlardı? 'Yaptırmayız. İstemezük.' Kim diyordu? Bu CHP zihniyeti diyordu. Allah'tan ki denizin altından geçtiği için göremediler, yaptık bitirdik. Açılışından bu yana son rakamı aldım az önce, ne kadar İstanbullu veya oradan insanlar geçti biliyor musunuz? 500 milyon. Biz buyuz. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim ulaştığımız yerlere. Biz karadan dikkat edin kadırgaları yüzdüren, geçiren Fatih'in torunlarıyız. Dedemiz Fatih karadan kadırgaları geçirdi ve Haliç'e indirdi biz de dedemizin izinden denizin altından hem Marmaray'ı yaptık, ardından da Avrasya Tüneli'ni açtık. Şimdi bu 'İstemezük' diyenler Marmaray'dan geçiyor mu? Geçiyor. Avrasya tünelinden geçiyor mu? Geçiyor. Ama bunlarda marifet iltifata tabidir diye güzel bir kelam var ya böyle bir şeyden anlamazlar, 'Saygı duyalım' demezler. Ama onlar isteseler de istemeseler de biz milletimize hizmete devam edeceğiz.'



'İSTANBUL'U ÜLKEMİZİN DÖRT BİR NOKTASINA BAĞLAYACAĞIZ'



Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırken de aynı tepkilerle karşılaştıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



'Ne dediler? İstemezük. Yaptık mı? Yaptık. İnşallah orada da bir raylı sistemi ayrıca köprüde üçüncü bir hat olarak yapacağız. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık mı? Yaptık. İstanbul Havalimanımızın ilk etabını da onlarla beraber hizmete aldık. Düşünebiliyor musunuz şu anda İzmir-İstanbul arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik. 8-8,5 saatlik bir yolu buraya indirdik. Bay Kemal, İzmir milletvekili, bir gün de kalk teşekkür et. Yok. Niye? Bunların zihniyetinde bu yok.



Çünkü bunlar hem hizmet vermezler hem de hizmet edene teşekkür etmezler. İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. İnşası devam eden hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız. İstanbul inşallah böylece dünyanın mega kenti olarak dünyanın en büyük şehirlerinden birisi olarak bu namını daha da yayacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinin bir kısmını trafiğe açtık. Kalan kısımları da önümüzdeki aylarda hizmete açıyoruz.'



'BELEDİYELER GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYOR DİYE HALKIMIZIN MAĞDURİYETİNE GÖZ YUMACAK DEĞİLİZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir. Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz. İstanbul'da da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken bizim hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz. Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak da değiliz' diye konuştu.



'GALATAPORT'UN TAMAMI YIL SONU BİTECEK'



Galataport Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Buraya dev bir proje olan Galataport'u inceleyip geldim. İnşallah mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Burası turizmde en önemli atak projesi olacak' dedi.



'KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ 75 MİLYAR LİRA OLARAK HESAPLANIYOR'



Konuşmasında Kanal İstanbul projesine de değinen Erdoğan, 'Kanal İstanbul'a karşı çıkanların, bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri veya fikirleri bulunmadığından eminiz. Kanal İstanbul'un inşa maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor. Projenin finansmanında ve inşasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız' şeklinde konuştu.



'ATATÜRK HAVALİMANI'NIN ŞEREF SALONU VAR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'yla ilgili tartışmalara ilişkin ise, 'Neymiş efendim? 'Putin, İstanbul Havalimanı'na inmemiş.' Atatürk Havalimanı'nın şeref salonu var, onları orada ağırlıyoruz ve biz de orayı kullanıyoruz. Sayın Putin de oraya gelmiştir, orada karşılanmıştır' şeklinde konuştu.