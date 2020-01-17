9 yaşındaki çocuk 2. kattan çakıldı!

Olay bugün öğle saatlerinde ilçenin Yalıncak mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir bankanın bulunduğu binanın 2. katından aşağıya sarkan ve ardından beton zemine düşen 9 yaşlarındaki Salih Emir Albayrak ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü gören banka güvenlik görevlileri hemen yanına koşarak müdahale etti. Albayrak, ardından Özel İmperial Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Beyin Cerrahı babası Özel İmperial Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Ahmet Hamdi Albayrak tarafından ilk kontrolleri yapılan minik Salih Emir ameliyata alındı. Kaynak : İHA

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