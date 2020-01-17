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20'den fazla banka hakkında araştırma başlatıldı!

Rekabet Kurumu, 20'den fazla yerli ve yabancı banka hakkında araştırma başlattı.

Ekonomi / 17 Ocak 2020 Cuma 22:02
20'den fazla banka hakkında araştırma başlatıldı!

Edinilen bilgilere göre, Rekabet Kurumu bankalarla ilgili ön araştırma sürecini başlatı.

Ön araştırma kapsamında rekabet uzmanları bankalarda inceleme yürütüyor. Ön araştırmanın kapsamında bankaların mevduat, kredi, döviz, tahvil, bona, hisse senedi ve aracılık hizmetleri yer alıyor.

Bankaların bu faaliyetler sırasında birlikte hareket ederek rekabet yasasını ihlal edip etmediklerine bakılacak.

Rekabet Kurumu, bankalarla ilgili olarak geçmiş yıllarda da benzer soruşturmalar yürütmüştü. 2013 yılında 12 banka ile ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrasında bankalara 1,1 milyar lira para cezası kesilmişti.

Rekabet Kurumu

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