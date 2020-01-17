Ürün güvenliği düzenlemesi TBMM'de

AK Parti milletvekilleri, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin 27 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, "Bu kanun teklifini daha önceki dönemlerde Meclis Başkanlığına sunmuştuk fakat kadük olmuştu. O zaman geçmemişti. Bu kanun teklifimizi tekrar çalıştık düzenlemeyle daha da geliştirerek Meclis Başkanlığına sunuyoruz." dedi.



Muş, düzenlemeyle, Avrupa müktesebatıyla uyumlaştırmaya gidileceğini, Türk malı ürünlerin, Avrupa pazarına daha rahat erişiminin sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.



Düzenlemenin, Türkiye'nin ihracatının artırılmasında etkili olacağını belirten Muş, "İhracatımızın önemli bir kısmı Avrupa Birliğine yapılıyor ve biz AB'ye net ihracatçı durumundayız yani ihracatımız ithalatımızdan fazla olan bir ülkeyiz. Bu kanun teklifinde Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlaştırılan belli alanlar var. Düzenlemeyle ihracatçımız çok daha rahat ve etkili şekilde Avrupa pazarlarına mallarını satma imkanına sahip olabilecek." diye konuştu.



Mevcut durumda üretici başlığı altında toplanan "imalatçı", "ithalatçı" ve "yetkili satıcı"nın artık ayrı ayrı tanımlanacağını söyleyen Muş, bu kapsamda ortaya çıkacak aksaklıklarda, müeyyidelerin paydaşlara hakkaniyetli şekilde uygulanacağını kaydetti.



Türk malı imajının korunabilmesi için tağşiş ya da güvensiz ürün ihracatı yapılan firmalara kısıtlama getirileceğini bildiren Muş, "Speckt'leri tutmuyorsa, etikette yazılanlarla ürün tutmuyorsa ve firmalar bu şekilde ihracat yapmaya çalışıyorsa bunlara belli kısıtlamalar ve yaptırımlar getirilecektir çünkü Türk malının imajının dünyada da korunmasını istiyoruz." dedi.



e-Ticaret'in, hızlı gelişen bir alan olduğuna dikkati çeken Muş, "Özellikle internet, televizyon ve radyo üzerinden uygunsuz ve güvenli olmayan ürün satışı yapılması durumunda onlar da bu düzenlemenin öngörüldüğü müeyyideler kapsamına alınacak." diye konuştu.



Düzenlemeyle "izlenebilirlik" mekanizması oluşturulacağını belirten Muş, "Bir ürün imalatçıdan veya ithalatçıdan çıktığı zaman hangi dağıtıcıdan, oradan nereye kadar gidiyorsa bunların beyan edilme zorunluluğunu ortaya koyuyoruz ki sistem uygunsuz ya da ayıplı, Türkiye'nin ortaya koyduğu standartların dışında bir ürün ortaya çıktığında, bunun hangi paydaşlardan çıktığını rahat şekilde bulabilsin." ifadelerini kullandı.



"Geri çağırma mekanizmasının zorunlu hale getirileceğini" vurgulayan Muş, "Kanun teklifiyle bir ürünün ayıplı, uygunsuz, güvenli olmadığı ortaya çıktığı zaman tüketiciye herhangi bir külfet olmadan zorunlu şekilde geri çağrılmasını, toplanmasını düzenlemiş olacağız." dedi.



Teklifle "ürün sorumluluğu tazminatı" getirileceğini bildiren Muş, "Düzenlemeyle vatandaşımız bir ürün aldığı zaman bu üründen kaynaklı kendisinin ya da mallarının zarar görmesi durumunda tazminat hakkını getirmiş olacağız." diye konuştu.



Televizyon, internet ve radyo üzerinden satılan ürünlere ilişkin Muş, şöyle konuştu:



"Kanun, burada farklı yaptırımlar ve çok çeşitli para cezaları öngörüyor. Burada idari yaptırımlar ve soruşturmalar, ürünlerin toplatılması devreye giriyor. İnternet üzerinden bunu satıyorsa ilgili sayfanın kapatılması devreye giriyor. 'Ben güvenli olmayan, sağlıksız ürünleri istediğim gibi satarım.' kimse diyemez. Mevcut mevzuatımız var fakat hayat çok hızlı akıyor, teknoloji çok hızlı geliştiği için oradan farklı alanlar oluşabiliyor. Bunları da düzenlemeyle kapsam altına alacağız ve vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamış olacağız. Amacımız vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak. Mevcut mevzuatımızı daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Hem vatandaşımızın güvenilir ürüne ulaşmasını sağlamak hem de o tedarik zincirinde aksaklık çıkan noktaların belirlenmesini sağlayacak şekilde düzenlememizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.