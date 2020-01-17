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Telabyad'da patlama! Yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Telabyad ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Dünya / 17 Ocak 2020 Cuma 13:36
Telabyad'da patlama! Yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Telabyad’ın Suluk beldesinde akşam saatlerinde nüfusun yoğun olduğu alanda henüz belirlemeyen nedenle patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın nedeni araştırılıyor.

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