Diş hastalıkları uzun vadede vücudumuzda meydana gelebilecek daha başka hastalıkların nedenleri haline gelebilmektedirler. Bu yazımızda diş bakımı, rutin diş kontrolü nedir, neden 6 ayda diş hekimine gidilmeli, ağız ve diş hastalıkları hakkında küçük çaplı bir bilgilendirme yazısı yazmış olacağız.



Rutin Diş Kontrolü Nedir?

Rutin diş kontrolü, belirli zaman aralıkları içerisinde dişinizde bir ağrı ya da sorun olmasa da kontrol amaçlı diş hekiminize başvurmanız olayıdır. Diş hekimleri tarafından ısrarla rutin diş kontrolü yapılması önerilmektedir. Peki, bu diş hekimlerinin ısrarla önerdiği rutin diş kontrolü neden yapılmalıdır?



Rutin Diş Kontrolü Neden Yapılmalıdır?

Dişler de ağrı ve sızlama var olmasa dahi dişleriniz çürümüş olabilir. Bu çürükler başlangıç zamanından itibaren 3 ila 6 ay içerisinde dolgu yapılabilecek hale gelir ve çürüklere müdahale edilmediği durumda ağrı ya da sızı başlamış olacaktır.



Ağrılı ya da sızılı dişinize anında müdahale edilmediği durumda ise kanal tedavisi yapılması gerekli olacak ve bu işlemde aynı şekilde uzun süre ertelenmesi durumunda ise dişiniz çekilmek durumunda kalacaktır.



Rutin olarak yapılan kontroller sayesinde başlayan küçük bir çürüğe müdahale edilmesini kolaylaştırır. Böylece daha size ağrı vermeye başlamadan, dişinizi tedavi ettirmeniz mümkün olacaktır.



Beklediğiniz taktirde kanal tedavisi gerekli olacak ve ağrı yapabilecek, apse yapması durumunda yüzünüzü şişirebilecek durumda ki bir diş, 6 ay süre içerisinde 1 defa düzenli olarak yapılan bir rutin diş hekimi kontrolü sayesinde dolgu ile kurtulmak mümkündür. Çekilmesi gerekecek bir diş, rutin diş kontrolleri sayesinde çekilmekten kurtulabilir ve en sağlıklı tedavi yöntemi yapılmış olup para konusunda da daha avantajlı olmaktadır.



6 ay süre içerisinde 1 defa yapılan rutin kontrollerle bakteri ya da diş tartarı olup olmadığı da kontrol edilmiş olur. Bakteri, yapışkan, şeffaf bir tabakaya sahiptir, temizlenmediği durumda sertleşerek diş taşı haline gelebilir ve diş tartarı fırçalama ya da diş ipi kullanımı ile sorun çözülemez.



Düzenli bir şekilde rutin olarak diş tartarı temizlenmez ise diş etiniz sağlıklı yapısını kaybeder ve de diş eti çekilmesi gibi olumsuz ve estetik durmayan sorunlar meydana gelebilir.

Bu olumsuz durumlarla karşılaşmak istemediğiniz taktirde siz de 6 ay süre içerisinde 1 defa diş doktorunuza gitmeyi unutmayın.



Ağız ve Diş Hastalıkları Nelerdir?

Bu başlığımız altında sizlere ağız ve diş hastalıklarının neler olduğundan bahsedeceğiz.



• Diş eti hastalığı: Bakteri plağının diş eti boyunca birikmesi sonrası uzun süre orada kalması diş eti hastalıklarına neden olabilir. Sigara kullanımı, stres, kötü beslenme, kötü ağız hijyeni sebebiyle oluşmakta olan diş eti hastalıklarının öncelikli belirtileri kızarmış, şiş ya da kanamalı diş etleridir. Doğru ve düzenli ağız hijyeni ya da tedaviyle diş eti hastalıklarından kurtulmak mümkündür.



• İlerlemiş diş eti hastalığı: Diş eti enfeksiyonu olmakla birlikte diş eti hastalıklarının daha ileri aşamasıdır. Bu durumun tedavi edilmemesi durumu özellikle yetişkinlerde diş kaybı aşamasının en önemli nedenlerinden olmaktadır.



• Ağız kokusu: Yiyecek artıklarının diş çevresinde ya da arasında birikmesiyle ve bakterilerin de sayesinde kötü ağız kokusuna sebep olmaktadır. Dil ya da dişleri fırçalamak, bolca su içmek, ağız kokusu yapan şekerli gıdalardan kaçınmakta ağız kokusu konusunda alınması gereken önemli önlemlerdendir.



• Pamukçuk: Bebeklerde, yaşlı ya da yetişkinlerde görülür. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda, yoğun antibiyotik ve diyabet benzeri nedenlerle tetiklenir. Hekime başvuru yaparak mutlaka uygun tedaviye başlamak gerekli olacaktır.



• Diş çürükleri ve apseler: Günlük diş fırçalama ya da diş ipi ile temizlik ve düzenli olarak diş hekimi ziyareti sayesinde diş çürükleri ya da apseler gibi problemlerinden uzak kalınabilir. Aynı zamanda diş ağrısı yanında kulak ağrısı ya da ateş var ise kesinlikle diş hekimine gitmek gereklidir.



Ağız ve Diş Bakımı Nasıl Yapılır?

Özellikle yetişkinlikte parlak, güzel bir gülüşe sahip olunmasının anahtarı, doğru ağız bakımından geçmektedir. Yetişkinlerin de çürümüş dişleri olabilir hatta onlar da ciddi sorunlara neden olabilen diş eti hastalıkları meydana gelebilir.



Yetişkinlik zamanında da aşağıdaki verilen konulara dikkat etmek gereklidir:



• Diş çürümesinin başlıca nedenlerinden biri olan, dişler üzerinde bulunan plak ya da yapışkan filmi temizlemek için, florür bulunan bir diş macunu aracılığıyla günde iki kez dişlerinizi fırçalayın.



• Plaklar tartara dönüşmeden önce, diş eti altından ya da diş araları yüzeyinden plağı temizleyebilmek için günde birkaç kere diş ipi kullanın. Tartar yani diş plağı oluştuğunda, yalnızca profesyonel temizleme ile çıkartılabilir.



• Şekerli ya da nişastalı gıdaları, özellikle jelibonumsu çerezleri yeme seviyenizi azaltın. Yemek seçenekleri arasında ne kadar fazla sıklıkla atıştırırsanız, plak asitlerine karşı da diş minenizi savunmasız bırakmak için o kadar çok taviz verirsiniz.



Profesyonel temizlik ya da diş muayenesi için rutin olarak diş hekiminizi ziyaret ediniz.



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