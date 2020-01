Rahşan Ecevit hayatını kaybetti!

Bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, bu akşam saat 21.00 sularında hayata gözlerini yumdu.



Rahşan Ecevit kimdir?



Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır.1946'da Bülent Ecevit ile evlendi.



Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit'in, babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de 97 yaşında bir süredir tedavi gördüğü GATA'da yaşama gözlerini yumdu.







Siyasi hayatı



Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.



SİYASET DÜNYASINDAN MESAJLAR



Akşam saatlerinde gelen Rahşan Ecevit'in vefat haberinin ardından siyasilerden taziye mesajları gelmeye başladı.



DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Rahşan Ecevit'in ölümüyle ilgili mesaj yayımladı.



Çavuşoğlu, ''Merhum Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in kıymetli eşi Rahşan Ecevit Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı.



KEMAL KILIÇDAROĞLU



CHP Genl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.



CHP lideri, ''Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.'' ifadelerini kullandı.



MUHARREM İNCE



CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce de Rahşan Ecevit'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.



İnce taziye mesajında, 'El ele büyüttüler sevgiyi... Siyaset dünyamızın dürüst, mütevazi insanı, Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.



EKREM İMAMOĞLU



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu taziye mesajı yayımladı.



İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Rahşan Ecevit... Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit'in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah'tan rahmet dilerim.'' ifadelerini kullandı.



SEYİT TORUN



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'Büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.' ifadesini kullandı.



Torun, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine Twitter'dan açıklamada bulundu.



Bülent Ecevit ile Rahşan Ecevit'in fotoğrafını paylaşan Seyit Torun, 'Büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun.' ifadesini kullandı.



GÜRSEL TEKİN



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin mesajında, ''Ömrü demokrasi mücadelesi içerisinde geçen, hepimize iradesi, sabrı ve dirayetiyle örnek olan Sn. Rahşan Ecevit'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve milletimize baş sağlığı dilerim.'' ifadelerini kullandı.