Molozların arasından çocuğun kurtarılma anı!

Suriye’de Esad rejimi Halep’in güneyindeki Zerba kasabası yakınlarına hava saldırısı düzenledi.



Saldırı sonucu birkaç ev yıkılırken, sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgede çalışma başlattı. Ekipler yıkılan bir binanın altında kalan 1 çocuğu sağ olarak moloz yığınlarının arasından çıkartarak hastaneye kaldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kaynak : İHA

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