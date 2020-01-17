İstanbul'da trafik felç!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından etkisini gösteren yağışlı hava ve okullarda karnelerin dağıtılmasıyla başlayan yarıyıl tatili İstanbul trafiğini durma noktasına getirdi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi.



Özellikle köprü bağlantı yollarıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aşırı yoğunluk oluştu. Köprü trafiğinden kaçmak isteyen bazı vatandaşlar Yavuz Sultan Selim Köprüsünü tercih etti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında ise trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine ulaştı.















HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK VAR





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