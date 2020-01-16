Horozun postacıyı kovaladığı anlar!

İstanbul'da bir postacı, sokakta yürürken kendisine yaklaşan horoza taş attı. Horozun postacıdan intikamı ise sert oldu. Horoz, postacının peşini bırakmadı. Postacıyı takip eden horoz, iki kez saldırdı. Horoza direnmeye çalışan postacı, koşarak bir binaya sığınmak zorunda kaldı.



Postacının horozla mücadelesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla yüzlerce yorum aldı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.