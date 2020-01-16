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Horozun postacıyı kovaladığı anlar!

İstanbul’da sokakta yürüyen bir postacı yanında yürüyen horoza taş attı. Horoz ise kendisine taş atan postacıyı kovaladı. Horozun postacıyı kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 16 Ocak 2020 Perşembe 22:23
Horozun postacıyı kovaladığı anlar!
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İstanbul'da bir postacı, sokakta yürürken kendisine yaklaşan horoza taş attı. Horozun postacıdan intikamı ise sert oldu. Horoz, postacının peşini bırakmadı. Postacıyı takip eden horoz, iki kez saldırdı. Horoza direnmeye çalışan postacı, koşarak bir binaya sığınmak zorunda kaldı.

Postacının horozla mücadelesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla yüzlerce yorum aldı.
Kaynak : İHA

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