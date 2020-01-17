Fit Olmanın Yeni Yüzü: Dart Training House

Dart Training House, profesyonel olarak vücut geliştirmek, spor yapmak isteyen kişiler içinKadıköy spor salonlarıdeyince üst düzey imkanlar sunan yerler arasında akıllara geliyor.



Sabit Programa Son! Kişiye Özel Antrenman Programı

Dart Training House, tamamen kişiye özel spor dersleri vererek istenilen sonuca ulaşılmasını sağlıyor. Bu bağlamda ilk önce kişinin vücut analizi yapılarak hangi tür antrenmanların uygun olduğu tespit ediliyor. Atletik Performans ve sporcu koçluğu hizmetinde önce kişinin kendisine inanması ve maksimum motivasyona sahip olması sağlanır. Antrenman programı hazırlığındayken meydana gelebilecek sporcu yaralanmaları ve kazaları hakkında bilgiler veriliyor. Sıfır kaza ile istenilen vücudun oluşmasını sağlayan Dart Training House, kişiye özel verdiği antrenmanlar sayesinde yüksek başarı oranına sahip durumda.



Gerçek Pilatesile Duruş Bozukluklarına Elveda!

Pilatesi zayıflamak isteyen, esnek bir vücuda sahip olmak isteyen, yaşadığı kaza sonucu tedavi sürecine katkı olabilmesi açısından birçok kişi yapmak isteyebiliyor. Ancak pilates yaparken doğru hareketleri yapamazsanız büyük sıkıntılar ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Dart Training House sayesinde gerçek pilatesi öğrenebilir, esnek ve fit vücuda sahip olmanın yolunu bulabilirsiniz. İşletme, Kadıköy pilates salonları arasında konusunda başarılı eğitmenlere sahip durumda.



Dart Training House'un alışagelmiş spor ve vücut geliştirme fikirlerini yıkmak istediği aşikâr. Doğru vücut geliştirme sporunun kişiye özel olması gerektiğini savunan eğitmenler, başarının aslında hiç de uzak olmadığını bizlere göstermektedir.



Yüksek Kalori Düşmanı: Kick Boks

Fit bir görünüme sahip olmak isteyen kişilerin tercih ettiği bir diğer hizmet ise KickBoks'tır. Düzenli olarak Kicks Boks yapan kişilerin fazla kilolarından kurtulduğunu, istenilen görüme kavuştuğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin en iyi Kick Boks antrenörlerine sahip olan Dart Training House, bu alanda ihtiyaca yönelik çalışmalar yürütüyor. KickBoks'ın basit bir şey olmadığını belirten eğitmenler hem savuma hem de saldırıya dayalı birçok tekniği öğrencilerine aktarıyor. Doğru vücut duruşu ve yumrukların öğrenilmesi Kick Boks için ilk etapta yeterlidir.



Uzak Doğunun Meditasyon Tercihi: Yoga

Meditasyon türleri arasında yer alan Yoga, Dart Training House içerisinde profesyonel eğitmenlerce öğretiliyor. Şu an için sadece İzmir şubesinde Yoga dersleri veren Dart Training House, dersleri seans şeklinde yürütmekte. İşletme, işlerinde oldukça iyi Yoğa eğitmenlerine sahip.



İstanbul ve İzmir şubesi bulunan işletme, her sporsever için özel eğitim programları hazırlamaktadır.



Türkiye'de bu konsept üzerine hizmet veren çok fazla spor merkezi olmadığını, spor çalışmalarına uygun beslenme programları yazarak bütünsel bir hizmet verdiğini söyleyebiliriz.



Hayallerdeki Fiziğe Ulaşmak İçin Personel Training!

Herkesin sahip olmak istediği bir görünüm vardır. Basit, herkese aynı yazılan spor programları maalesef üzerinizde işe yarayamayacaktır. Kişiye özgü olarak yazılması gereken programların ancak etkili sonuçlar doğurduğunu söyleyebiliriz.Dart Training House, kişiye özel programlar yazarak istenilen sürede fit bir görünüme ulaşılmasını sağlıyor. Eğitmenler, antrenmanlar öncesinde bir vücut analizi yaparak bedeninize uygun programlar hazırlıyor. Daha fazla bilgi almak için https://dartraininghouse.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

