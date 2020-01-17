CHP'nin kurultay tarihi belli oldu

CHP'de mahalle delegeliği seçimlerinin kasımda tamamlanmasıyla ilçe kongre süreci, 14 Aralık 2019'da başladı.



CHP'de bugüne kadar 973 ilçenin 828'inde ilçe başkanlığı seçimi yapıldı.



Kalan ilçe kongrelerini 27 Ocak'a kadar tamamlaması gereken CHP'de il kongreleri ise 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında yapılacak. İl kongrelerinde hem il başkanları hem de kurultay delegeleri belirlenecek.



BÜYÜK KURULTAY TARİHİ

İlçe kongrelerinde sona yaklaşan CHP'de, büyük kurultayın tarihi de 28-29 Mart olarak belirlendi.



CHP'de daha önce il kongreleri sonrasında toplanan PM'de belirlenen kurultay tarihi, bu kez çok daha önceden tespit edilmiş oldu. Tüzüğün imkan verdiği bu uygulama ile Genel Merkezin kurultaya kapsamlı ve detaylı bir şekilde hazırlık yapmayı planladığı öğrenildi.



60 KİŞİLİK PM DE BELİRLENECEK

CHP'nin büyük kurultayında, genel başkanın yanı sıra partinin kurultaydan sonraki en önemli organı olan 60 kişilik PM de belirlenecek. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ise Genel Başkan tarafından 60 kişilik PM içerisinden atanıyor.



ADAYLIK İÇİN YÜZDE 5 DELEGE İMZASI GEREKİYOR

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olmasının beklendiği kurultayda, genel başkan adayı olmak için delege tam sayısının en az yüzde 5'inin imzası gerekiyor.



CHP kurultaylarında yüzlerce başvurunun yapıldığı PM adaylığı için de en az on kurultay delegesinin ya da genel başkanın yazılı önerisi şartı aranıyor.