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AŞTİ'de cep telefonu hırsızlığı kamerada!

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) bir şahsın, masanın alt bölmesinde bulunan cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 16 Ocak 2020 Perşembe 21:32
AŞTİ'de cep telefonu hırsızlığı kamerada!
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Edinilen bilgilere göre, olay, bugün Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, AŞTİ'de tuvaletlerin bulunduğu kısmın girişine konan masanın alt bölmesindeki cep telefonunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde çanta bulunan şahsın masaya yaklaştığı ve bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra masanın alt bölmesindeki cep telefonunu çalıp elindeki çantanın içine attığı görülüyor. Telefon hırsızı daha sonra hızlı adımlarla oradan uzaklaşıyor. Kaynak : İHA

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Güvenlik Kamerası

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