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Türk şirket Rus turizm devini satın aldı

Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi, Türk turizm şirketi Anex Tour'un, iflas eden Thomas Cook'un Rusya'daki şirketlerinden Intourist'i satın alma işlemini onayladı

Ekonomi / 16 Ocak 2020 Perşembe 14:19
Türk şirket Rus turizm devini satın aldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada, Anex Tour'un, Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden Intourist'i satın almasına yönelik anlaşmanın FAS tarafından onaylandığı belirtildi.

Rusya'nın köklü turizm şirketlerinden Intourist, Türkiye,Bulgaristan, Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi dünyanın en önemli tatil destinasyonlarına yönelik turizm faaliyetleri yürütüyor.

Anex Tour, daha önce Thomas Cook'un Almanya'daki diğer şirketleri Neckermann Reisen, Öger Tours ve Bucher Reisen'i de satın almıştı.

AlmanyaYunanistanTürkiyeİspanyaİtalya

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