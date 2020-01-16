TOKİ sosyal konut kura çekim tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen ve her yıl yapılması planlanan TOKİ 100 bin konut projesinde başvurular sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından vatandaşlar TOKİ kuraları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi. Son dakika haberine göre TOKİ kuralarının ne zaman çekileceği belli oldu.



TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını, kuraların şubat ayında çekileceğini duyurdu. Ancak Şubat ayının kaçında çekileceği belli değil.



“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.



1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.



2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.



3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.



Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.



Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.



İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.



TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?



Türkiye'nin dört bir yanında konut üretimi yapan TOKİ peşinat ödemeleri projeden projeye değişiklik göstermektedir. Peşinatlar, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılıyor, ödemeler de projenin sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlıyor.



TOKİ 100 bin konut projesinde peşinat ödemeleri ise, şu şekilde gerçekleşmektedir:



Satış fiyatının yüzde 10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık yüzde 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)



Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.



Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.