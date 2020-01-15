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Skandal görüntülerin ardında ehliyetine el konuldu!

Sakarya’da seyir halindeyken okey oynayan minibüs şoförüne, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem, ‘Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince ise idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konuldu.

3. Sayfa / 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:48
Skandal görüntülerin ardında ehliyetine el konuldu!
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, bir yolcu minibüs sürücüsünün araç içi multimedya ekranından okey oynadığını fark ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince görüntülerdeki sürücünün L.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen ve yakalanan sürücü hakkında; ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan' adli işlem, ‘Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince ise idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konuldu. Kaynak : İHA

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