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Şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin de katıldığı şafak operasyonunda çok sayıda adrese baskın düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa / 16 Ocak 2020 Perşembe 09:44
Şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin de katıldığı şafak operasyonunda çok sayıda adrese baskın düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da farklı adreslere eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleriyle birlikte yaklaşık 700 polisin katıldığı operasyonda, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi.

Narkotik köpeği 'Galya' baskın yapılan evlerde aramada kullanılırken, evlerden yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonların devam ettiği bildirildi.

Narkotikİl Emniyet MüdürlüğüUyuşturucuÇevik Kuvvet

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