Nöral terapi ile migren tedavisi

“Nöralterapi lokal anestezik madde kullanılarak yapılan regülasyon yani düzenleme tedavisidir” diyen Dr. Meltem Ayran, “Almanya'da 1940 yılında bulunan ve Avrupa'da yaygın bir şekilde hekim uygulamasında olan bu tedavi yöntemi (Nöralterapi) kalıcı bir tedavi yöntemi olmakla beraber aynı zamanda bir koruyucu hekimlik yöntemidir. Çünkü kanserden basit bir ağrıya, grip gibi viral bir hastalıktan allerjiye kadar tüm hastalıkların temel patolojisi aynıdır. Hasta olan tüm doku ya da bedenlerde perfüzyon, lenfatik drenaj ve innervasyon bozuktur. Ve Nöralterapi bu sistemlerin regülasyonu ile hem hastalıklarla mücadelede hem de sağlıklı halin korunmasında (koruyucu hekimlikte) çok etkin kullanılan bir yöntemdir.” dedi.



Migren gibi zorlayıcı hastalıkların tedavisinde de kullanılan yan etkisi olmayan ve tamamen güvenli olan bu yöntemin yaygınlığı artmış olsa da halen birçok doktor ve hasta tarafından bilinmediğini kaydeden Dr. Meltem Ayran, “Migren Tedavisinde seans sayısı hastalığın başlangıç zamanında ve etyolojisine göre değişkenlik gösterecektir. Tam kür mümkündür.



-Nöral terapi çocuk ve yaşlılar,hamileler dahil olmak üzere her yaşta hastaya uygulanabilir” diye konuştu.



Tansiyon, şeker, kalp vb. hastalıklar ve hastanın kullandığı ilaçların tedaviye engel olmadığını söyleyen Dr. Meltem Ayran, nöral terapinin uygulandığı hastalıkları şöyle aktardı;



“Migren ve baş ağrılarının tedavisi- Boyun, sırt ve bel ağrıları gibi kas kökenli ağrıların tedavisi; Bel ve boyun fıtıklarında ağrının giderilmesi; Eklem hastalıkları (menisküs yırtılması, eklem içindeki sıvının azaltılması, sporcu yaralanmaları); Sinir basısına bağlı oluşan ağrıların tedavisi; Romatizmal hastalıkların tedavisi; Allerjik astım ve allerjik rinit gibi allerjik kökenli hastalıkların tedavisi (bağışıklık sistemindeki denge bozukluğu); Tiroid hastalıklarının tedavisi; Menapoz sıkıntılarının giderilmesi; Adet düzensizlikleri ve şiddetli adet sancılarının tedavisi; Hormonal bozukluğa bağlı üreme sorunları; Kronik tonsillit (geçmeyen boğaz iltihabı) tedavisi; Kronik sinüzit tedavisi; Fibromyalji (yaygın kas ağrıları), devamlı yorgunluk hissi ve halsizlik tedavisi; Depresyon ve panik atak gibi ruhsal hastalıkların tedavisi; Kronik kabızlık tedavisi; Bağırsak hastalıklarını tedavisi (irrtabl kolon sendromu, ülseratif kolit ve crohn); Yüz felci tedavisi; Trigeminal nevralji tedavisi; Spor yaralanmaları tedavisi; Vücudun toksinlerden arındırılması ve Anti-aging (yaşlanmanın önlenmesi)” Kaynak : İHA

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