Narkotimler sahaya indi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı ‘Narkotik uygulaması’ gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında Çorum’un Sungurlu ilçesinde de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20.00 ile 23.00 saatleri arasında denetim gerçekleştirildi.



Narkotik köpeği Zeus’un da katıldığı denetimlerde metruk binalar, park ve bahçe, araçlar ile şahıslar kontrol edildi. Kontrollerde 59 şahıs ile 21 araç sorgulanırken 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 1 araca ise muayenesiz olduğu için işlem yapıldı. Bazı araçlarda yapılan aramalarda ise bıçak, sopa gibi çeşitli materyallere el konuldu. Dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç ise kovalamaca sonucu yakalandı. Kaynak : İHA

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