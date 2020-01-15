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Metin İyidil’e yakalama kararı!

Ankara Bölge Adliye Mahkeme 21. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yakalama müzekkeresi yazarak, İyidil’in yakalanmasını istedi.

Güncel / 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:55
Metin İyidil’e yakalama kararı!

Eski Korgeneral Metin İyidil yargılandığı 15 Temmuz EDOK davasında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen günlerde, İyidil'in dosyasını inceleyen istinaf mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu, İyidil hakkında beraat kararı vererek tahliyesine hükmetti.

Bu kararın ardından bugün Ankara Bölge Adliye Mahkeme 21. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yakalama müzekkeresi yazarak, İyidil'in yakalanmasını istedi.

İşte o karar:








Metin İyidil'e beraat!
Kaynak:Oda tv

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