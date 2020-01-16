USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,52 - 6,53

Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Batman’da teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı. Operasyona 795 personel katılıyor.

3. Sayfa / 16 Ocak 2020 Perşembe 09:58
Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Kapan operasyonları kapsamında Batman'ın Mava bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kapana-4 Mava Operasyonu başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat yönettiği operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden 795 personelden oluşan 52 tim katılıyor.



Yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan Kapan operasyonları zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Mardin'de “Kapan-1 Bagok” ile başlayan operasyonlar, Hatay‘da “Kapan-2 Amanoslar', Hakkari'de “Kapan-3 Kavaklı' operasyonları ile devam ediyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

JandarmaDiyarbakır

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı