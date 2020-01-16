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Hafter, Berlin Konferansı'na katılmayı kabul etti!

Halife Hafter, Berlin Konferansı’na katılmayı kabul etti.

Dünya / 16 Ocak 2020 Perşembe 13:03
Hafter, Berlin Konferansı'na katılmayı kabul etti!

Alman hükümeti, başkent Berlin’de 19 Ocak’ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Halife Hafter’i davet etmişti. Libya’da meşru yönetime karşı isyan çıkaran silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter, Berlin Konferansı’na katılmayı kabul ettiğini açıkladı.

Almanya, Berlin’deki konferansa Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) lideri Sarrac ve Hafter’i davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı konferansa Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden temsilcilerin de katılması bekleniyor. Kaynak : İHA

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Birleşmiş MilletlerBaşkentİngiltereUlusal MutabakatBerlin

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