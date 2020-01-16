Hafter ateşkese hazır!

General Halife Hafter ile görüşme gerçekleştirmek üzere Libya'nın Bingazi kentinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.



'KAYITSIZ ŞARTSIZ HAZIR'



Üç saat süren görüşmenin ardından Maas, Moskova'daki görüşmelerde masadan kalkan Hafter'in ön şart olmadan ateşkes için hazır olduğunu duyurdu. Maas, 'Hafter kayıtsız şartsız ateşkese hazır' ifadelerini kullandı.







Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.