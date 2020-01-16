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Hafter ateşkese hazır!

Darbeci General Hafter ile görüşmek üzere Libya’da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hafter ateşkese hazır olduğunu söyledi" dedi.

Dünya / 16 Ocak 2020 Perşembe 19:43
Hafter ateşkese hazır!

General Halife Hafter ile görüşme gerçekleştirmek üzere Libya'nın Bingazi kentinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

'KAYITSIZ ŞARTSIZ HAZIR'

Üç saat süren görüşmenin ardından Maas, Moskova'daki görüşmelerde masadan kalkan Hafter'in ön şart olmadan ateşkes için hazır olduğunu duyurdu. Maas, 'Hafter kayıtsız şartsız ateşkese hazır' ifadelerini kullandı.



Kaynak : İHA

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Almanya Dışişleri BakanıBingaziGeneralLibya

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