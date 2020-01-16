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Doğa Koleji için önemli gelişme!

Doğa Koleji’nde satış süreci tamamlandı. İTÜ’ye devri ticaret kayıtlarında tescil edildi

Eğitim / 16 Ocak 2020 Perşembe 11:17
Doğa Koleji için önemli gelişme!

Doğa Koleji'nde yaşanan krizin ardından İTÜ Vakfı arasında yapılan görüşmeler sona erdi. İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarında yayınlanan bilgiye göre, Doğa Koleji markasının sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'de devir işlemi dün gerçekleşti, bugün de tescillendi.

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İstanbul Ticaret OdasıAnonim

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