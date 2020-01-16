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Devlet Bahçeli'den MHP'li vekile büyük sürpriz!

Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 06 BJK 006 özel plakalı Mercedes marka aracını MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş'a hediye etti.

Siyaset / 16 Ocak 2020 Perşembe 18:22
Devlet Bahçeli'den MHP'li vekile büyük sürpriz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobil hayranlığı ile biliniyor. Çok sayıda klasikten oluşan bir koleksiyonu da var. Kimi zaman Ankara kimi zaman Kayseri sokaklarında klasik otomobilinin direksiyonunun başına geçen Bahçeli, en değerli araçlarından birini MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş'a hediye etti.

'ÖMRÜM BOYUNCA GURURLA...'

MHP'li vekil, otomobili teslim aldıktan sonra çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

'Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum...'










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