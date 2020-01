Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis'te yaptığı konuşma sonrasında Kremlin Sarayı'na giden Medvedev, burada hükümetin istifasını sundu.



Putin ile görüşen Medvedev, burada yaptığı konuşmada, Putin'in önümüzdeki günlerde Rusya için öncelikli icraatları dile getirdiğini ve Anayasa'da bir dizi temel değişikliklerin ana hatlarını çizdiğini hatırlattı.



Medvedev, "Bu değişiklikler kabul edildiğinde yalnızca Anayasa'nın bazı maddelerinde değil, genel olarak yasama, yürütme ve yargıdan oluşan güç dengesinde de değişiklikler olacak. Rusya hükümeti olarak devlet başkanına gerekli tüm kararları alma fırsatı vermeliyiz. Bu koşullarda Anayasa'nın 117. maddesine göre Rusya Federasyonu hükümetinin istifasını verdim." dedi.



Kabine üyelerine teşekkür eden Medvedev, istifa ile ilgili son kararı Putin'in vereceğini dile getirdi.



Hükümete çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı icraatları tam olarak yerine getiremese de hükümetin pek çok icraatı yaptığını söyledi. Kısa bir süre sonra her bakan ile görüşme yapacağını dile getiren Putin, yeni hükümet oluşturulana kadar bakanların görevlerini tam olarak yapmaya devam etmesini istedi.



Medvedev'in 8 yıl hükümete başkanlık ettiğini hatırlatan Putin, Rusya yakın tarihinde, bunun en uzun süre olduğunu ifade etti.



Putin, ülkede başkanlık yönetimi ve hükümet yönetimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Devlet başkanı her şeyden sorumlu olmasına rağmen, başkanlık yönetimi öncelikle güvenlik ve savunma meselesi ile ilgilenmektedir. Medvedev ise her zaman bu sorunlarla ilgilenmiştir. Ülkenin savunma kabiliyetinin artırılması açısından mümkün olduğunu düşünüyorum ve Medvedev'den bu tür sorunlarla ilgilenmesini istedim. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ve Medvedev'e Güvenlik Konseyi başkan yardımcılığı görevini teklif ettim."



Rusya Güvenlik Konseyi Başkanlığını devlet başkanı sıfatı ile kendisinin yürüttüğünü belirten Putin, gerekirse güvenlik konseyi yardımcılığı konusunda düzenleme yapacağını ve milletvekillerinden de bunu desteklemesini isteyeceğini ifade etti.



Rus lider Putin, bugün Federal Meclis'te yaptığı konuşmada Rusya'da anayasa değişikliği yapılması gerektiğini belirterek, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma milletvekillerinin hükümetin oluşumunda belirleyici bir rol oynaması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.



Putin, Rusya'da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle, 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenmişti.



2012’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6’sı, 2018’de yapılan seçimlerde ise oyların yüzde 76,76’sını alarak yeniden devlet başkanı seçilen Putin, 2018’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 76,76’sını alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.



Putin’in görev süresi 2024’te sona eriyor.