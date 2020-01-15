Oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı

Efsane dizi 'Aşk-ı Memnu'nun 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ, dün hayatını kaybetti. Usta oyuncu, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı.



Birçok başarılı projede yer alan Recep Aktuğ'u son yolculuğunda, ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.







'Aşk-ı Memnu' dizisindeki rol arkadaşı Nebahat Çehre, Instagram'da Recep Aktuğ'un fotoğrafını paylaşarak, 'Sözler bazen anlamlarını yitirir. Işıklar içinde uyu güzel adam' yazdı.



Şarkıcı Ferhat Göçer, Twitter'dan 'Sanat camiamızın çok değerli bir üstadı. Ağabeyimiz Recep Aktuğ vefat etti. Çok üzgünüm. Toprağı bol, mekanı cennet olsun' paylaşımında bulundu.







Müzisyen Selçuk Ural, 'Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm, çok erken oldu arkadaşım' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.



Recep Aktuğ için Oda Tiyatrosu ve Oyuncular Sendikası da başsağlığı mesajı yayımladı.







Cenaze namazı Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınan usta oyuncuyu son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Recep Aktuğ ile 'Aşk-ı Memnu' dizisinde birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ da vardı.



Cenaze töreninin ardından Recep Aktuğ'un yakınları ve arkadaşları, sanatçı hakkında açıklama yaptı.







'O KURTULDU DA BEN NE YAPACAĞIM'



Recep Aktuğ'un eşi Gül Aktuğ, 'Ne söyleyeyim ki, çok üzgünüm. 40 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim, ne söyleyebilirim ki. Koah tedavisi görüyordu. Çok çekti o, bir sene kadar falan baya çekti. O kurtuldu da ben ne yapacağım diye çok merak ediyorum' dedi.







'SEVİLEN BİR SANATÇIYDI'



Aktuğ'un ablası Esin Aktuğ Seçkin, 'Ben en büyük ablasıyım. Çok canımızı yaktı. Çok seviyoruz onu, o bizim canımız. Bir senedir KOAH tedavisi görüyordu, kurtaramadık. Orada rahat etsin inşallah. Yapacak bir şeyimiz yok, onu hala seveceğiz. Sağ olsun bütün sanat camiası da ilgilendi. Sevilen bir sanatçıydı' ifadelerini kullandı.







'Aşk-ı Memnu', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Fetih 1453' adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin unutamadığı isimler arasına giren Recep Aktuğ'un cenazesine şarkıcı Candan Erçetin de katıldı.

Kaynak : DHA